Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 47 zanlı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen 42 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 183 şüpheliden 47'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-28 Şubat tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilde 42 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 183 şüpheli yakalandı, 167 kilo 855,82 gram skank, 32 kilo 118,14 gram esrar ve türevleri, 199 kilo 973,96 gram kenevir türevleri, 2 kilo 169 gram metamfetamin, 53,99 gram eroin, 15 sentetik ecza, 110 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 6 tabanca ve 66 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 47'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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