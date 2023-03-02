Diyarbakırlı iş insanı iş yerlerini depremzedelerin eşyaları için tahsis etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakırlı iş insanı Süleyman Yıldırhan, iş yerlerini, hasar gören evlerinden tahliye ettikleri eşyalarının muhafaza edilmesi için depremzedelerin kullanımına sundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalara bir destek de iş insanı Süleyman Yıldırhan'dan geldi.

Yıldırhan, 4. Sanayi Sitesindeki 11 iş yerini, evlerinden ayrılmak zorunda kalan depremzedelerin evlerinden çıkardığı eşyaları için tahsis etti.

Sunulan imkandan faydalanan 70 depremzedenin eşyaları bu iş yerlerinde muhafaza ediliyor.

Yıldırhan, AA muhabirine, depremde evleri hasar gören vatandaşların eşyalarını tahliye ettiğini ve bunları geçici olarak yerleştirecekleri bir depoya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bunun üzerine iş yerlerini ücretsiz olarak ailelerin kullanımına sunduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurduğunu dile getiren Yıldırhan, "Bu paylaşım çok ilgi gördü. Şu anda 70'e yakın aile eşyasını geçici olarak depolama alanına getirdi ve muhafaza etmemiz için teslim etti. 30'a yakın ailenin daha eşyasını muhafaza edebileceğimiz alanımız mevcut. Eşyasını getirip, bırakan ailelere bir form doldurtuyoruz. Eşyaların bırakıldığı alanı da güvenlik bandıyla çevreliyoruz. Eşyasını bırakan kişinin adını, soyadını, TC kimlik numarasını alıyoruz. Teslim aşamasında da kimin teslim alacağını, yedek bir isimle de kaydediyoruz. Bunları imza karşılığında yapıyoruz." diye konuştu.

Yıldırhan, 15 gün içinde ev bulan 3 ailenin bıraktığı eşyalarını teslim aldığını kaydetti.

Altı aya kadar iş yerlerini ailelere tahsis ettiklerini dile getiren Yıldırhan, "Bu sürenin sonunda insanların eşyalarını alacaklarını düşünüyorum." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.