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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu vatandaşları ziyaret etti

AA

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu vatandaşları ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, vatandaşları ve esnafı ziyaret etti.

Dörtyol bölgesindeki esnafı ziyaret eden Başkan Beyoğlu, afet dönemlerinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlü tutmak gerektiğini belirtti.

Beyoğlu, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Biz birlikte güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu da Fatih ve Kaynartepe mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, davet üzerine bazı evlere misafir oldu.

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