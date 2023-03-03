Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu vatandaşları ziyaret etti

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, vatandaşları ve esnafı ziyaret etti.



Dörtyol bölgesindeki esnafı ziyaret eden Başkan Beyoğlu, afet dönemlerinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlü tutmak gerektiğini belirtti.



Beyoğlu, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Biz birlikte güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu da Fatih ve Kaynartepe mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, davet üzerine bazı evlere misafir oldu.

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