Diyarbakır'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yapılan operasyonda gümrük kaçağı cep telefonu, saat, sigara ve içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste yapılan aramada, ülkeye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 547 karton sigara, 1550 puro, 48 elektronik sigara, 33 litre içki, 27 cep telefonu ve 18 akıllı kol saati ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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