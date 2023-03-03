Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 17 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da şubat ayında gerçekleştirilen 41 kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 122 şüphelinin 17'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İl genelinde 1-28 Şubat 2023'te gerçekleştirilen 41 operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 8 şarjör, 103 tabanca fişeği, 5 bin 703 paket gümrük kaçağı sigara, 355 elektronik sigara, 6 elektronik sigara sarma makinesi, 21 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 200 makaron ve 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 122 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı.