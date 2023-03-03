Diyarbakır'da öğrenciler deprem bölgesi için 26 çeşit temizlik malzemesi üretiyor

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DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA/ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "asrın felaketi"nden etkilenen depremzedeler için gönüllü olarak temizlik malzemesi üretiyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat tarihli depremlerin ardından ülke genelinde başlatılan yardım seferberliğine Diyarbakırlı öğrenciler de destek veriyor.

Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümünde okuyan 20 öğrencinin, öğretmenleriyle okulun laboratuvarında "VGA" markasıyla ürettiği 26 çeşit sıvı ve katı temizlik malzemesi deprem bölgesine sevk ediliyor.

Okul müdürü Sezai Güçmen, AA muhabirine, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminin desteğiyle yaklaşık 2 sene önce okulda temizlik ürünleri imal etmeye başladıklarını söyledi.

Okulun laboratuvarında öğrencilerin çamaşır suyundan yüzey temizleyicisine, bulaşık deterjanından oda parfümüne kadar geniş yelpazede üretim yaptığını anlatan Güçmen, depremlerin ardından bu malzemeleri afet bölgelerindeki vatandaşlara ulaştırmak için de üretimi sürdürdüklerini belirtti.

- "Okul olarak her türlü desteği sunmaya hazırız"

Güçmen, öğrencilerin 5 öğretmenin gözetiminde seri üretim yaptığını anlatarak, 6 Şubat itibarıyla başladıkları üretimle çadırlarda barınan vatandaşların ihtiyaç duyduğu sıvı sabun, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, kolonya, el dezenfektanı gibi acil ihtiyaç duyulan ürünleri hazırladıklarını kaydetti.

Çadırlarda , konteyner kentlerde kalan, çeşitli kurumlarda barınan depremzedelere ihtiyaç duydukları her türlü temizlik malzemesini Bakanlığın talebiyle ulaştıracaklarını dile getiren Güçmen, "Okul olarak onlara her türlü desteği sunmaya hazırız. 11 ile şu ana kadar 30 tondan fazla sevkiyat gerçekleştirdik. Üretimimiz devam ediyor. Bundan sonra da sevkiyat 11 ilimize gerçekleştirilecek." dedi.

Üretim yapan öğrenciler arasında yakınlarını kaybeden ya da evleri hasar görenlerin de olduğuna işaret eden Güçmen, buna rağmen öğrencilerin gönüllü bir şekilde yanlarında olmasının, depremzedeler için bu desteğe katkı sunmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

- "Depremzedelere destek olmak bizleri mutlu ediyor"

Üretime katkı sunan öğrencilerden Hasret Emen, bu çalışmayı gönüllü olarak gerçekleştirdiklerini, gece gündüz emek vererek depremzedeler için üretim yaptıklarını söyledi.

İlknur Yaşa da öğretmenleriyle depremin ilk gününden beri depremzedeler için temizlik malzemesi ürettiklerini ifade ederek, "Depremzedelere destek olmak bizleri mutlu ediyor. Depremi ben de yaşadım. Çok kötüydü. Ona rağmen okulumuza gelip, depremzedeler için üretim yapıyoruz." diye konuştu.



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