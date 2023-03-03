Diyarbakır'da çadır kentte depremzede çocuklar için etkinlik alanı oluşturuldu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan kara yolundaki çadır kentte barınan depremzede ailelerin çocukları için etkinlik alanı oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı eğitmenleri, depremzedelerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla kurulan alanda, çocuklara çeşitli oyunlar oynama imkanı sunuyor.

Yüz boyama, resim yapma gibi aktivitelerin de yapıldığı alanda, eğlenceli vakit geçiren çocuklara kitap hediye ediliyor.

Çadır kentte görevlendirilen manevi rehberlerle kadınlara danışmanlık hizmeti veriliyor.

Eğitmenler, çadır kentte kalan aileleri de ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyor.

- İçme suyu ve kanalizasyon çalışmaları tamamlandı

Bu arada, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Silvan yolundaki çadır kentte içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını tamamladı.

Depremden etkilenen vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı çadır kente DİSKİ ekipleri, 2 bin 600 metre içme suyu, 2 bin 100 metre kanalizasyon ve 1800 metre terfi hattı döşedi.

Altyapıyı tamamlayan DİSKİ Genel Müdürlüğü, banyo ve tuvalet alanlarını depremzedelerin kullanımına sundu.

Çadır kentte kurulan 1800 metre atık su terfi sistemi ile buradaki atık sular toplanarak Çarıklı'da bulunan ileri biyolojik arıtma tesisine iletilecek, ardından arıtılıp Dicle Nehri'ne bırakılacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, çadır kentteki faaliyetleri inceleyip, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarıyla ilgili DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi'den bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tutşi, çadır kentte hizmetlerin sorunsuz sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Ekiplerimiz koordineli çalıştı. Çadır kentin altyapısını hızlı bir şekilde tamamlamak için elimizden geleni yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

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