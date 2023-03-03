Diyarbakır'da asayiş olaylarında gözaltına alınan 77 şüpheli tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 1496 şüphelinin 77'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile ilçe Emniyet Amirliği ekipleri, asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde, 1-28 Şubat 2023'te gerçekleştirilen operasyonlarda 89 tabanca, 14 av tüfeği, 7 kurusıkı, 4 kesici ve delici alet, 696 fişek ele geçirildi, 1496 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 77'si tutuklandı.

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