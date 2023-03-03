Dicle Üniversitesi'nden depremden etkilenen engellilere yönelik destek

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ), depremden etkilenen engelli bireylere yönelik psikolojik destek sağlıyor.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Atlı ve ekibi tarafından depremden etkilenen özel bireylere yönelik psikolojik destek çalışması başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reyhan Gül Güven, psikolojik desteğin üniversitede eğitim gören öğrencilere ve Altı Nokta Körler Derneğinin üyelerine yönelik olduğunu belirtti.

Güven, bundan sonraki süreçte talep eden engelli bireylere de psikolojik desteğin verileceğini aktardı.





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