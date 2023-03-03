Diyarbakırlı karateci Akçakmak, "Karate- 1 Series A müsabakalarında" mücadele edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve antrenör Amine Akçakmak, Konya'da düzenlenecek "Karate 1 Series A müsabakalarında" Türkiye'yi temsil edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, müsabakalar, 10-12 Mart tarihleri arasında 76 ülkeden 1073 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Müsabakalarda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularından Amine Akçakmak Büyük Bayanlar kumite 68 kilogram kategorisinde yarışacak.

Turnuvada Türkiye adına yarışacak Akçamak'ın hedefi madalya kazanmak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.