Diyarbakır ve Mardin'de toz taşınımı etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR/MARDİN (AA) - Diyarbakır ve Mardin'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

İki kentte dün başlayan toz taşımını bugün de etkisini sürdürdü.

Kent merkezlerinin yanı sıra ilçeleri de kaplayan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, toz taşınımının etkisinin gün boyu sürdürmesinin beklendiğini belirterek, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.