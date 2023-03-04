Diyarbakır'da çadır kente ücretsiz toplu taşıma araç sayısı 3'e çıkarıldı

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DİYARBAKR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan yolunda bulunan AFAD çadır kent alanına toplu taşıma hizmeti vermeye devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, Silvan yolu üzerinde çadır kentte vatandaşların ulaşım sorununu çözmek amacıyla Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun talimatıyla ücretsiz toplu taşıma araç sayısını 3'e çıkardı.

Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler, güzergah ve hareket saatlerine göre Çadırkent-Batı İlçe Otogarı arasında 3 araç ile toplu taşıma hizmeti verecek.

Daha önce karşılıklı 2 araç ile çadır kente ücretsiz toplu taşıma hizmeti veriliyordu.



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