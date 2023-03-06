Diyarbakır'da ağır hasarlı iş merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına yeniden başlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına. yeniden başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı yapıların yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı için 22 Şubat'ta başlatılan, 13 kedinin kurtarılması ile C ve D bloktaki iş yeri ve evlerden depremzedelerin eşyalarını alması için ara verilen çalışmalar yeniden başlatıldı.

Güvenlik önlemi alınan alanda, iş makineleriyle uzman ekiplerin gözetiminde A blok kontrollü şekilde yıkıldı.

Diğer iki blok ve iş merkezinin yıkımı ile ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.





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