TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi

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DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Diyarbakır'da Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Karaca, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ildeki gazetecileri ve basın kuruluşlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Depremde hayatını kaybeden gazetecilere ve tüm vatandaşlara başsağlığı dileyen Karaca, "Basın ve diğer mesleklerde iş yerleri dükkanlar gitmiş. Şu anda 4 ilimizde basın kuruluşlarının yerleri, yurtları yerle bir olmuş. Devletin bir tedbir alıp, bilhassa basın kuruluşlarının ayağa kaldırılması yönünde özel bir desteğinin olması lazım. İllerde basın olmazsa o ilin gözü, kulağı yok demektir. Bu vesileyle vatandaşın haber alması yönünde mutlaka basın kuruluşlarının tamamının kısa sürede faaliyete geçmesi lazım." diye konuştu.

Karaca, depremden etkilenen illerde basın kuruluşlarına ve gazetecilere yönelik ziyaretlerini bir rapor halinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Basın İlan Kurumu ve devlet yetkililerine sunacaklarını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Karaca kentte depremden etkilenen iki gazeteciye bilgisayar hediye etti.





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