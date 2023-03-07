Diyarbakır'da enkazdan çıkan eşyalar sahiplerine verildi

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan 4 binanın enkazından çıkan eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Bağlar Belediyesi açıklamasına göre, eşyalar Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Atık Geliştirme ve Toplama Merkezi'ne getirildi.

Sınıflandırılan eşyalar, yıkılan Dündar, Serin 2, Yoldaş ve Hisami apartmanları için ayrılan departmanlara yerleştirildi.

Eşyalar daha sonra enkaz altına kalarak hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına teslim edilmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, topladıkları eşyaları emniyet güçlerinin gözetiminde vatandaşlara teslim ettiklerini belirtti.

Derin bir acı yaşadıklarını belirten Beyoğlu, "Gidenleri geri getiremeyiz ancak aziz hatıralarını yaşatabilir ve geride kalanlara bir nebze de olsa teselli verebiliriz diye düşündük. Molozların altında büyük bir özenle bu kıymetli eşyaları çıkarıp araçlarımızla merkezde topladık. Burada tek tek sınıflandırdık, temizledik ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ulaştırdık. Vatandaşlarımız gelip eşyalarını alıyor. Emniyet güçlerimizin gözetiminde bu işlemler yapılıyor. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

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