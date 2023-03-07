BBP Genel Başkanı Destici, depremden etkilenen Diyarbakır'da temaslarda bulundu:

DİYARBAKIR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Birinci önceliğimiz deprem, depremzede vatandaşlarımızın sıkıntıları. İnşallah bunları da hep birlikte el birliğiyle gidereceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Destici, Valiliği ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Vali Ali İhsan Su ile Diyarbakır-Silvan kara yolunda depremzedeler için kurulan çadır kenti gezen Destici, depremzedelerle görüştü.

Destici, yakından ilgilendiği çocuklara çikolata dağıttı, konuk olduğu bir çadırda depremzede aile fertleriyle sohbet etti.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'den çadır kentte sunulan hizmetle ilgili bilgi alan Destici gazetecilere, ülke ve milletin 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadığını, depremin üzerinden bir ay geçtiğini belirterek, depremde hayatını kaybeden 46 bini aşkın vatandaşa bir kere daha Allah'tan rahmet dilediğini ifade etti.

Destici, tedavisi süren yaralılara da şifa, tüm depremzedelere, millete ve ülkeye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bütün zorluklarda olduğu gibi bu sürecin de devlet millet iş birliğiyle dayanışma içerisinde aşılacağını dile getiren Destici, deprem bölgelerini ziyaret ettiklerini, depremin ilk gününden beri partilerinden Genel Başkan yardımcılarının, merkez karar üyelerinin, il ve ilçe teşkilatlarının, Alperen arama kurtarma ekipleri ile bölgede olduklarını kaydetti.

Destici, bugün de Diyarbakır'ı ziyaret edip, depremzedelerle görüştüklerini anlatarak, "İhtiyaçların karşılanması noktasında genel bir memnuniyet var. Özellikle gıda olsun, ısınma olsun...Barınma sorunları da çözülmüş. Giyim konusunda da çok büyük destekler verilmiş. Bazı gençlerimizin, çocuklarımızın bizden bazı giyim eşyaları noktasında özel talepleri oldu. O ihtiyaçların karşılanması noktasında takipçisi olacağız." diye konuştu.

Vatandaşların ilettiği eksiklerin giderilmesi için de her türlü gayreti göstereceklerini belirten Destici, bir ihtiyaç bildirildiğinde çadır numaraları ya da kimlik bilgileri alınarak imkanların seferber edildiğini, ihtiyaçların ya hemen ya da 1-2 gün içerisinde karşılandığını görmüş olmanın memnuniyetini duyduğunu dile getirdi.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'da da 411 vatandaşımız depremde hayatını kaybetti. Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi gören az sayıda da olsa vatandaşımız var. Bir de deprem bölgelerinden gelen vatandaşlarımız var. Devletimiz tüm kurumlarıyla, başta İçişleri Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız, AFAD'ımız, Valiliğimiz, UMKE'miz, jandarmamız, askerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız el birliği içerisinde buradaki yaraları büyük oranda sarmışlar. Vatandaşlarımızın genel itibarıyla burada karşılaştığımız taleplerinden biri de iş. Bu konuda da büyük mesafe alınmış, imkanlar seferber edilmiş. Yine Diyarbakır'da, bu çadır kentte kalan 1000 vatandaşımızın İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirileceği bilgisi de bize verilmiş oldu. Dolayısıyla vatandaşımızın, özellikle depremden etkilenen vatandaşlarımızın iş, aş, giysi, ısınma ve barınma ihtiyacı büyük oranda karşılanmış vaziyette. Konteyner kent kurulması için de çalışma yapılıyor. Konteyner kent kurulduktan sonra buradaki vatandaşlarımız büyük oranda oraya geçeceklerdir. Burada yıkılan ve hasarlı binaların yerine 20 binin üzerinde konut inşa edileceği bilgisi de bize verildi. İnanıyorum ki bu konutların da en kısa zamanda yapımına başlanacak ve en geç bir yıl içerisinde bitirilip, vatandaşlarımıza teslim edilecek."

- "Birinci önceliğimiz deprem"

Gazetecilerin, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayının açıklanmasına ilişkin sorusu üzerine Destici, burada, çadır kentte siyaset konuşmak istemediğini belirtti.

Destici, buradan ayrıldıktan sonra başka bir bölgede bu soruyu yanıtlandırabileceğini dile getirerek, "Müsaade ederseniz burada gündemimiz sadece deprem olsun, çadırlarda kalan vatandaşlarımız olsun, çocuklarımız olsun, kadınlarımız olsun. Onların durumu, onların ihtiyaçları olsun. Tamamen onlara odaklanmış durumdayız ve inşallah dün Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıkladı, birinci önceliğimiz deprem. Depremzede vatandaşlarımızın sıkıntıları. İnşallah bunları da hep birlikte el birliğiyle gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

Hem devlet kurumlarının hem de yerel yöneticilerin burada olduğuna işaret eden Destici, vatandaşların da yardımlarını tırlarla buraya gönderdiğini belirtti.

Destici, şöyle dedi:

"Bu da bizim Türk milletinin Kürt, Türkmen, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni, nasıl büyük bir millet olduğunu, bir afetle karşılaştığında nasıl bir ve beraber olabileceğinin de en büyük göstergesi. Bunu Diyarbakır'da bu çadır kentte görmüş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yine depremi yaşamış vatandaşlarımıza bir taraftan geçmiş olsun derken bir taraftan da sabırları, tevekkülleri, kanaatkarlıkları, devletine bağlılıkları, milleti ile bütünleştikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz birlikte büyük Türk milletiyiz ve birlikte de daha güçlü olmaya devam edeceğiz inşallah."

Destici, daha sonra depremlerde ağır hasar gören merkez Yenişehir ilçesindeki Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Destici, burada hayatını kaybedenler için dua okudu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.