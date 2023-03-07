Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çadır kentlerde Berat Kandili programı düzenledi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır'da çadır kentte kalan vatandaşlar için Berat Kandili programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Politikaları Daire Başkanlığı, Yenişehir İlçe Müftülüğü ile Yenişehir Belediyesince, Silvan yolu üzerinde AFAD tarafından kurulan çadır kentte depremzedelere yönelik gerçekleştirilen programda Berat Kandili idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlit ve ilahiler okundu, hayatını kaybedenler için dua edildi.

Koşuyolu Parkında ise çadır kentte görev yapan gönüllüler için program düzenlenerek, kasideler seslendirildi, ilahiler okundu, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koşuyolu Çadır Kent koordinatörü Abdullah Melikoğlu, Berat Kandili dolayısıyla gönüllülerle bir araya geldiklerini bildirdi.

Melikoğlu, şunları kaydetti:

“Hepimizin Berat Kandili mübarek olsun. Rabb'im, depremde hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Rabbim’den bir daha böyle doğal afetlerin yaşanmamasını diliyorum. Gönüllü arkadaşlara bir ay boyunca yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim.”

Depremlerin ardından eğitimlerine kaldıkları yerden devam eden Büyükşehir Belediyesine bağlı Bilgievi öğrencileri, Berat Kandil'ini çeşitli etkinliklerle idrak etti.



Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitmenleri öğrencilere Berat Kandili ile ilgili bilgilendirme yaptı.



Öğrenciler, etkinlikte şiirler okudu, ilahiler seslendirdi. Yiyecek ve içecek ikram edilen etkinlik, dualar eşliğinde sona erdi.







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