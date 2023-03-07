UNFPA'dan depremden etkilenen kadın ve kız çocuklarına destek

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DİYARBAKIR (AA) - Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Kadın Merkezi (KAMER) Vakfı işbirliğiyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kadın ve kız çocuklarına destek sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından UNFPA, depremzedelere yönelik desteklerini Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların koordinasyonunda 5 merkezde, 7 mobil ekiple sürdürüyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan KAMER Vakfı binasında kadınlara uzmanlar tarafından eğitim ve sağlık kiti verildi.

UNFPA Toplumsal Cinsiyet Programı Koordinatörü Yasemin Kalaylıoğlu, uzun süredir KAMER ile sahada çalışma yürüttüklerini söyledi.

Deprem sürecinde sahada bulunan ekipleri dolayısıyla çalışmalarda gecikme yaşamadıklarını ifade eden Kalaylıoğlu, bölgede 8 milyon kadın ve kız çocuğunun olduğunu belirtti.

"Afetlerde toplumsal cinsiyet eşitsizliği derinleşti. Arkasında gelen ihtiyaçlar görülmediği zaman yaşanan sıkıntılar katlanarak devam edebiliyor." diyen Kalaylıoğlu, deprem sonrasında kadınların çadır bulduğunu ancak ihtiyaçların bununla sınırlı kalmadığını kaydetti.

Her ay 25 bin kadının doğum yapmasının tahmin edildiğini dile getiren Kalaylıoğlu, bu ihtiyaçları karşılamak üzere çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Kalaylıoğlu, "Anne ve kız çocuklarına hijyen kitleri veriyoruz. Kitlere, yeni doğum yapmış annelerin de ihtiyaçlarını karşılayacakları ürünleri koyuyoruz. 8 milyon kadın ve kız çocuğuna ulaşmak gibi bir hedefimiz var." dedi.

KAMER Vakfı Başkanı Nebahat Akkoç da Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile yıllardır beraber çalıştıklarını belirtti.

Akkoç, "Depremden en fazla etkilenen ve ihtiyaçlarını dile getiremeyen kadın ve kız çocukları için çalışıyoruz. Onların özel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İlk günlerde çadırlarda kalan kadın ve kız çocuklarına hijyen kitleri dağıttık. Doğum yapan 50 depremzede kadını hemen acil bir şekilde hastaneye yetiştirdik. Doğum yapan annelere, bebek ve anne kitleri de veriyoruz." diye konuştu.

Kadınlardan Ferzen Adıyaman da kendileri için düzenlenen bu programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Suriye uyruklu Azize Zeyno ise depremden kadınların çok etkilendiğini belirterek, kendilerine verilen eğitim ve hijyen kitlerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.





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