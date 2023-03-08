Hasar tespit için vatandaşların oluşturulan komisyona başvurması istendi

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DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde hasar tespit çalışmalarının yapılması için Bağlar Gençlik Merkezi'nde kurulan komisyona vatandaşların başvuruları istendi.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve zabıta ekipleri aracılığıyla cadde ve sokaklarda araçlarla anons yapılarak vatandaşların komisyona başvuruda bulunmaları için davet edildi.

Gün boyu devam eden anonslarda, "3 Mart 2023 cuma günü itibariyle Bağlar Gençlik Merkezi'nde Bağlar ilçe sınırları içerisinde bulunan evleri yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı ev ve iş yeri için eşya zarar tespit başvuruları alınmaya başlamıştır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ilgili komisyona başvuruları önemli arz olunur." ifadeleri kullanıldı.

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