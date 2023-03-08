Diyarbakır'da depremzede kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çadır kentte kalan depremzede kadınların "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı.

Büyükşehir Belediyesi, Silvan kara yolundaki çadır kentte aileleriyle barınan kadınları bu anlamlı günde yalnız bırakmadı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çadır kentte kalan kadınlarla bir araya geldi.

Çadır kentte kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı çadırında ağırlanan kadınlara çeşitli hediyeler verildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, ilk günden beri bütün personelle depremzedelerin hizmetinde olduklarını, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Depremzedelere maddi ve manevi destek sunduklarını dile getiren Yıldırım, "Psikologlarımız, aile terapistlerimiz var. Psikososyal destek sunuyoruz. Psikolojik olarak kadınları rahatlatma anlamında merkezimizde kurslarımıza devam ediyoruz." dedi.





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