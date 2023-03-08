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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da özel gereksinimli bireyler depremin etkisinden uzaklaştırılıyor

AA

Diyarbakır'da özel gereksinimli bireyler depremin etkisinden uzaklaştırılıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, aktif yaşam merkezinde düzenlediği etkinliklerle özel gereksinimli bireyleri depremin etkisinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında farklı engel (zihinsel, görme, fiziksel, otizmli, down sendromlu ve işitme) grubundaki depremden etkilenen bireyler için etkinlikler düzenliyor.

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda faaliyetlerini sürdüren Aktif Yaşam Merkezi'nde müzik atölyesi, spor salonu, bilgisayar atölyesi, özel çocuklar için okul öncesi çocuk gelişim sınıfı, hobi ve boyama atölyeleri yer alıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hafta içi 5 gün Aktif Yaşam Merkezi'ndeki eğitimlerine devam eden özel gereksinimli bireyler, hem öğreniyor hem de arkadaşlarıyla doyasıya eğleniyor.

- "Hayata daha çabuk adapte olmalarını sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen merkezde görevli Özel Eğitim Öğretmeni Berivan Ayçelebi, haftada 80 özel gereksinimli bireye eğitim verdiklerini belirtti. Ayçelebi, şunları kaydetti:

"Aktif Yaşam Merkezi olarak Türkiye'deki deprem gerçeğini çocuklara öğretebilmek adına öğrenme düzeylerini göz önüne alarak bir program hazırladık. Bu program çerçevesinde çocukların deprem esnasında yaptıklarını öncelikle onlardan dinledik. Bu doğrultuda çocukları gruplara ayırdık. Eğitimlerde çocuklara deprem sırasında neler yapabileceklerini, nasıl davranmaları gerektiği, yaşam üçgeni oluşturacak yerleri görsel sunumlarla, canlandırmalarla, öykülerle, dramatize ederek anlatmaya çalıştık. Yaptığımız bu eğitimlerle çocukları deprem psikolojisinden uzaklaştırmaya çalışıyoruz, çocukların hayata daha çabuk adapte olmalarını sağlıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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