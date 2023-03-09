Depremden etkilenen Diyarbakır'da semt pazarları için önlem

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DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde semt pazarları için güvenlik önlemleri alındı.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladığı semt pazarlarının güvenli koşullarda kurulması için geniş önlemler aldı.

Yıkık ve ağır hasarlı binaların olduğu bölgelerde güvenlik çemberi oluşturuldu ve tehlikeli noktalarda tezgah kurulmaması için uyarılarda bulunuldu.

Salı pazarının kurulduğu Yusuf İslam Caddesi ile çarşamba pazarının kurulduğu Öğretmenler Caddesi güvenlik şeritleriyle kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede hayatın normale dönmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Pazarların kurulacağı noktalarda geniş önlemler alındığı kaydeden Beyoğlu, "Vatandaşların güvenli ve sağlıklı koşullarda alışveriş yapması için tüm önlemler alındı. Vatandaşlarımızın güvenliği için ağır hasarlı binaların olduğu bölgelerde pazar kurulmasına izin vermediğimiz gibi semt pazarlarının kurulduğu yerlerde de denetimleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

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