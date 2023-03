Diyarbakır'da çadır kentte depremzedelerin ihtiyaçları "Sosyal Market" ile karşılanıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kurulan çadır kentte barınan depremzede aileler, giyim, gıda ve hijyen gibi günlük ihtiyaçlarını "Sosyal Market" ile ücretsiz karşılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da AFAD koordinasyonunda merkez Yenişehir ilçesi Diyarbakır-Silvan kara yolu üzerindeki Dicle Nehri kıyısında 136 dönüm alan üzerine kurulan çadır kentte depremzedelere her türlü yardım yapılıyor.

Günlük karşılanan ihtiyaçlar dışında Yenişehir Kaymakamlığınca, depremzedelerin giyim, gıda, çocuk malzemeleri ve hijyen gibi önemli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir çadır "Sosyal Market"e dönüştürüldü.

Çadırlarda kalan 7 kişilik ailelere 1000, 7 kişinin üzerindeki ailelere ise 1500 lira limiti olan Sosyal Kart verildi.

Depremzedeler, 10 günde bir limitin yüklenecek kart ile kendileri için belirlenen günde istedikleri malzemeleri marketten alabilecek.

- "Zor zamanımızda bize yetiştiler"

Hizmete giren marketten alışveriş yapan depremzedelerden Zozan Çevik, AA muhabirine, eşi ve 3 çocuğuyla çadırda kaldığını söyledi.

Ömründe ilk defa böyle bir deprem ile karşılaştığını anlatan Çevik, depremin etkisiyle binalarının hasar gördüğünü belirtti.

Depremin hemen ardından eşi ve çocuklarıyla ilk etapta okulda kaldıklarını, daha sonra çadır kente geldiklerini aktaran Çevik, okulda ve çadır kentte her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Kendilerine yardım eli uzatan herkese teşekkür eden Çevik, şöyle konuştu:

"Sağolsun devletimiz çadır kent kurdu. Çadırda sobadan battaniyeye ve 3 öğün yemeğimize kadar her şeyimizi karşılıyorlar. Sosyal Marketimiz açıldı, gönül rahatlığıyla alışveriş yapabiliyoruz, istediğimiz her şeyimizi alabiliyoruz. Bu imkanı bize sağlayan devletimizden Allah razı olsun, çok mutluyuz. Zor zamanımızda bize yetiştiler. Hiçbir sıkıntımız yok."

- "Birçok ürüne ulaşabilme ve ücretsiz alma imkanı bulduk"

Eşi, 3 çocuğu ve yeğeniyle çadır kentte barınan Songül Tekin ise depremin etkisiyle hasarlı olan evlerine giremediklerini dile getirerek, yetkililerin hiç kimseyi dışarıda bırakmadığını, her türlü çabayı sarf ettiğini söyledi.

Tekin, şunları kaydetti:

"Gerçekten her şeyimizle çok ilgilendiler. Eşyamızı çadırımıza taşıdılar, yerleştirdiler, sobamızı kurdular. Buradaki hizmetler çok güzel. Depremden sonra bu hizmeti görmemiz bizi çok mutlu etti. Sosyal Market ile istediğimiz birçok ürüne ulaşabilme ve ücretsiz alma imkanı bulduk. Çarşıda alabileceğimiz her şey burada var. Çocuklarımız için ayakkabı ve iç çamaşırına kadar her şey var. Allah herkesten razı olsun."



