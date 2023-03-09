Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bahar dönemi kurs kayıtları başladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, bahar dönemi ücretsiz tiyatro ve drama kurs kayıtları başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Diyarbakır Şehir Tiyatroları (DBŞT) tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyen 15 yaş ve üzeri vatandaşlar için ücretsiz tiyatro ve drama kursları açtı.
Kurslardan faydalanmak isteyenler, ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası, kimlik fotokopisi ve öğrenim belgelerini dbbkultursanat@gmail.com mail adresine göndererek başvuruda bulunabilecek.
Ücretsiz olarak düzenlenen kurslara başvurular 20 Mart'ta sona erecek.