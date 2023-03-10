Kulp'ta ipekböceği üreticilerine malzeme desteği

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DİYARBAKIR (AA) - Kulp ilçesinde ipekböceği üreticilerine malzeme desteği sağlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda "İpekböceği Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi" kapsamında düzenlenen programda, 700 üreticiye 700 termometre, 700 torba kireç, 6 bin 500 kilogram graft kağıdı, 850 kilogram formaldehit ve besleme evlerinin ihtiyacı kadar kangal hortum dağıtıldı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, programda yaptığı konuşmada, yaş koza üretimi yapan üreticilere teşekkür etti.

Üretimin artması için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Gözlet, şöyle konuştu:

"İpekböceği yetiştiriciliğinin daha üst seviyelere çıkabilmesini sağlamak için daha çok çalışıp daha fazla destek sunma gayreti içerisindeyiz. Devletimiz her kademesiyle üreticilerimize besleme evleri, dut bahçesi temini, dut fidan dağıtımı ve verimliliğin artırılması için gerekli malzeme desteğinde bulundu ve bulunmaya da devam edecek."

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da ülkedeki yaş koza üretiminin yüzde 60'nın ilçelerinde üretildiğini bildirdi.

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