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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da altyapı çalışması sürüyor

AA

Diyarbakır'da altyapı çalışması sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni imar alanı olan merkez Sur ilçesi Yiğitçavuş Mahallesi'nde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Sur ilçesi Yiğitçavuş Mahallesi'nde yeni yerleşim alanlarında altyapı ve içme suyu şebeke çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 10 bin 842 metre içme suyu şebeke hattı ve 350 abone bağlantısı gerçekleştirilecek. Alt yapı çalışmalarında ise 14 bin 352 metre kanalizasyon şebeke hattı ve 70 muayene bacası, terfi istasyonu ile 309 metre terfi hattı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ile alanda incelemelerde bulundu.

Alanı gezerek birim amirlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çiftçi, "İlimizde güzel bir mahalle daha oluşuyor. Büyükşehir Belediyemiz tarafından mahallemizin kanalizasyon, içme suyu ve yol çalışmaları planlı bir şekilde yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

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