Diyarbakır'da D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu boşaltıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yüksek güvenlikli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, temelindeki sıvılaşma nedeniyle boşaltıldı.

Diyarbakır'da 1994'te yapımına başlanan ve 2003'te hizmete giren D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan incelemede, temelinde sıvılaşma tespit edildi.

Aralarında terör suçundan hükümlü ve tutukluların da yer aldığı 258 kişinin bulunduğu cezaevinin boşaltılmasına karar verildi.

Bunun üzerine 148 hükümlü ve tutuklu Batman, Elazığ ve Van'daki cezaevlerine sevk edilirken, 110'u da kentteki farklı cezaevlerine nakledildi.

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