Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da otomobilin çarptığı kişilerden 1'i öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 BEF 31 plakalı otomobil, Diyarbakır-Silvan kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç. ve H.D. isimli kadına çarptı.

Otomobil daha sonra 34 DDA 464 plakalı otomobile de çarparak şarampole devrildi.

Kazada, H.D. kaza yerinde yaşamını yitirdi, M.Ç. ise yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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