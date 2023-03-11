Kulp'ta ipek böceği üreticilerine 10 bin dut fidanı dağıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesinde ipek böceği üreticilerine 10 bin dut fidanı dağıttı.

Kulp Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ipek böceği yetiştiriciliğinde üretimi ve istihdamı artırmak, üreticilerin hak ettiği pazara ulaşmasını sağlamak için tüm gayretleri sarf ettiklerini söyledi.

Gözlet, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizce üreticilerimize uzun yıllardan beri besleme evlerinin yapımı, sulama göletleri, dut bahçeleri, dut fidanları, tel örgü ve üretimde verimi artırmak için gerekli tüm malzeme destekleri yapıldı." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki de dağıtımını yaptıkları fidanlarla birlikte üretim oranının daha da yükseleceğine inandıklarını belirtti.

Bütün üreticilerin yanında olduklarını dile getiren Nurbaki, "Kulp ilçesinde ipek böceği üretiminin artmasıyla birlikte sunduğumuz desteklere devam ediyor ve bundan sonra da bu desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.