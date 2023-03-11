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Diyarbakır'da depremzede engelliler için tohum ekim etkinliği

AA

Diyarbakır'da depremzede engelliler için tohum ekim etkinliği

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da merkez Yenişehir Belediyesince depremin etkisinden uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla engelli bireyler toprakla buluşturuldu.

Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünce kent merkezinde tarımsal faaliyetin yaygınlaştırması amacıyla kurulan Nev Bahçe'de engelli depremzedeler için uygulamalı tohum ekim etkinliği yapıldı.

Zihinsel ve bedensel engelli depremzedeler, bahçede oluşturulan serada biber, roka ve domates tohumlarını toprakla buluşturdu, ekilen tohumları suladı, bahçede yetiştirilen ıspanakları topladı.

Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Polat, AA muhabirine, 30 bin metrekarelik bahçelerinde kent merkezinde tarımı yaygınlaştırmak ve bireylerin tarıma duyduğu merakı gidermek amacıyla tarımsal faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Depremden yaşlı, engelli ve çocukların daha fazla etkilendiğini dile getiren Polat, "Bu etkileri azaltmak amacıyla ilk olarak engellilerle bir etkinliğe başladık. Engellilerden sonra yaşlılar ve öğrenciler var. Birçok okulla görüşme halindeyiz. Öğrencilerin de bundan faydalandırmak istiyoruz. Toprağın insanların üzerinde pozitif etkisi var. Buradaki engellilerin mutluluklarına şahit olduk." ifadesini kullandı.

Belediyede görevli sosyolog Arzu Demirpolat da depremden çocuk ve engellilerin daha çok etkilendiğini aktardı.

Demirpolat, özel bireylerle yaptıkları görüşmelerde deprem korkusunu yenmediklerini gözlemlediklerini dile getirdi. Etkinlikle söz konusu bireyleri o psikolojiden uzaklaştırmayı amaçladıklarını anlatan Demirpolat benzer etkinliklere devam edeceklerini bildirdi.

Özel bireylere ekim yaptıkları saksıları hediye ettiklerini belirten Demirpolat, "Kendi elleriyle saksılarda ektikleri tohumu evlerinde sulayıp o fidelerin nasıl büyüdüğünü gözlemleyecekler. Bu da onlara psikolojik olarak çok iyi gelecektir." diye konuştu.

Engellilerden Münevver Olucuk da etkinliğin çok güzel olduğunu, bu sayede kendisini çok iyi hissettiğini aktardı.

Renas Çelik ise "Tohum ektik. Bahçeden ıspanak topladık. Bu süreçte depremle ilgili korkumuzu biraz yendik, eğlendik." dedi.

Önder Özkan da etkinliğin kendilerine moral verdiğini dile getirdi.

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