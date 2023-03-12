Dicle Üniversitesi öğrencilerinden depremzede çocuklara destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesi öğrencileri Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki depremzede öğrencilerle bir araya geldi.



Üniversitenin Genç Kalemler Kulübü, Bir Damla Kulübü ve Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Kulübü öğrencileri, Doç. Dr. Halide Rumeysa Küçüköner'in ve Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Ablay'ın öncülüğünde Hani ilçesini ziyaret etti, burada hasar gören okullardaki öğrencilerin taşımalı eğitim gördüğü Topçular-Damlatepe İlkokulu'na geçti.



Üniversite öğrencileri, depremzede öğrencilere hijyen ve diş bakımı konusunda bilgiler verdi, çocuklarla oyunlar oynadı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Öğrenciler, depremde hasar gören köylerdeki Kaledibi Güzelce ve Kaledibi Diktaş İlkokulu'nun çadır sınıflarına çeşitli kırtasiye, oyuncak malzemeleri, dart setleri, oyun kumları, aktivite setleri gibi etkinlik malzemeleri hediye etti.

Bir çadır kentte ise çocuklara battaniye, kıyafet ve ayakkabı hediye edildi, kek ve içecek ikram edildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.