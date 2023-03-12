Diyarbakır'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince bilgievinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Selahaddin Eyyubi Bilgievinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte eğitmenler, İstiklal Marşı'nın kabulünün önemi ile Mehmet Akif Ersoy’un hayatını, edebi eserlerini ve fikirlerini öğrencilere anlattı.

Öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu, türküler seslendirdi.

Etkinlik, öğrencilerin Kurtuluş Savaşı şehitleri ile Mehmet Akif Ersoy için okuduğu dua ile sona erdi.







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