Ergani Kaymakamı Karaaslan'dan depremzede ailelere ziyaret

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, ilçedeki depremzede aileleri ziyaret etti.



Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ergani ilçesinde barınan aileleri kaldıkları evlerde ziyaret eden Karaaslan, ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Karaaslan'a teşekkür etti.





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