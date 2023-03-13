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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

AA

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1288'inci gününde sürüyor.

Kızı Zübeyde için eylem yapan anne Esmer Koç, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Kızının yüzde 40 işitme engelli olduğunu ifade eden Koç, "10 senedir evlat hasreti çekiyorum. Yeter artık kızımı bana versinler." dedi.

Koç, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kızı Bircan Biçer için evlat nöbeti tutan Necmettin Biçer de eylem yapan aileler olarak çocuklarını terörün pençesinden kurtarmaya kararlı olduklarını belirtti.

Biçer, "Çocuklarımızı onların elinden almadan buradan ayrılmayacağız. Buradan çocuklarımıza sesleniyorum; gelin güvenlik güçlerine teslim olun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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