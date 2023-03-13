Diyarbakır'da çadır kentteki çocuklar için etkinlik yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince çadır kentte kalan çocuklar için moral amaçlı etkinlik düzenlendi.



Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Lalebey Konağı Kadın Kültür Merkezi ile Gençlik Spor Bakanlığı’na bağlı Damla Gönüllülük Hareketi, depremden etkilenen çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.

"Çocuklar gülsün diye" mottosuyla düzenlenen etkinlikte, palyaçolar müzik gösterisi ile çocukların yüzlerini güldürdü.



Çocuklar, çadır kentte oluşturulan alanda eğitmenler eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı.





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