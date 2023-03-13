Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde gıda güvenliğine uyarılması uyarısı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde esnafı ziyaret eden ekipler gıda güvenliğine uyarılması yönünde uyarılar yapıyor.

Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki esnafı tek tek ziyaret ederek, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletiyor, talep ve önerileri dinliyor.



Ekipler esnafa gıda sağlığına ilişkin kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.



Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veysi Çelebi'nin de katıldığı denetimlerde vatandaşlardan gelen şikayetler incelenerek buna göre çalışma yürütülüyor.



Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, depremin acısını yaşayan halka destek olmaya gayret ettiklerini belirtti.



Beyoğlu, "Asrın felaketi olarak değerlendirdiğimiz Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin acısını yaşayan bir ilçeyiz. Vatandaşlarımız her yönden etkilendi. Ancak bir yandan da hayatı devam ettirmemiz lazım. Esnafımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gıda sağlığı konusunda hatırlatma ve uyarılarda bulunuyoruz. Ceza vermek gibi bir niyetimiz yok. Esnafımızın böyle bir dönemde her zamankinden daha titiz olacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.







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