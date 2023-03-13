Diyarbakır'da içme suyu kapasitesini artırmak amacıyla Gözeli su havzasında kuyular artırılıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin su ihtiyacını karşılayan Gözeli su havzasında kuyu sayısını artırmak için 3 yeni sondaj kuyusu açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce Diyarbakır'ın içme suyu merkezi konumunda olan Gözeli Havzası çevresinde sulama amaçlı açılan sondaj kuyuları nedeniyle su verimliliği düştü.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yeni sondaj kuyuları açtı.



Bu sayede ikinci merhale projesi devreye girene kadar şehirde artan içme suyu talebinin karşılanması amacıyla önlem alındı.



DİSKİ Genel Müdürlüğü, Gözeli su kaynağından maksimum seviyede faydalanmak amacıyla mevcut su kuyularının rehabilitasyonunu yapacak.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, devam eden çalışmaları inceleyerek DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi'den bilgi aldı.

Tutşi, "Diyarbakır’ın içme suyu merkezi konumunda bulunan Gözeli Havzasında sulama nedeniyle açılan sondaj kuyuları bu önemli yerin su verimliliğini ciddi anlamda düşürdü. Şehrimizde nüfus ve diğer nedenlerle artan içme suyu talebini karşılamak amacıyla önemli çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimizin 2050 yılına kadar içme suyu sorununu çözecek 2. merhale içme suyu projesi bitinceye kadar Gözeli’de açtığımız kuyular şehrin içme suyu talebini karşılayacak." ifadelerini kullandı.

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