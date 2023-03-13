Diyarbakır'da sünnet için hastaneye götürülen çocuğa bademcik ameliyatı yapılmasına ilişkin soruşturma

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Ergani Devlet Hastanesine sünnet için götürülen çocuğa bademcik ameliyatı yapılmasına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Ergani ilçesinde yaşayan anne S.Y, 2,5 yaşındaki oğlu B.Y'yi sünnet ettirmek için geçen hafta Ergani Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İşlemleri yapılan B.Y. ameliyathaneye alındı.

S.Y, sünnet için ameliyathaneye alınan oğluna bademcik ameliyatı yapıldığını öğrendi.

Ailenin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce yanlış cerrahi müdahale ile ilgili soruşturma başlatıldı.









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