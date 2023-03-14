Diyarbakır'da çadır kentlerde yaklaşık 10 bin depremzede barınıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yaklaşık 10 bin depremzede çadır kentlerde barınıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde, depremden etkilenen vatandaşlar için Kent Meydanı, Sümerpark, Koşuyolu Parkı, Kurşunlu Camisi, Park 75, Nevruz Park ve DESOB’ta kurulan toplam 789 çadırda barınma olanağı sağlandı.



Çadır kentlerde barınan yaklaşık 10 bin vatandaşın her öğün yemek ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için de yaşadıkları zorlu günleri aşmaları için sosyal destek çalışmaları yürüttü.

Çocuklar eğitmenler eşliğinde resim ve yüz boyaması, akıl, zeka oyunları gibi çeşitli etkinliklere katıldı. Aynı zamanda psikolog, sosyolog, aile danışmanı, manevi rehberlerle depremden etkilenen kadınlara ve ailelerine psikososyal destek verildi.

Vatandaşların acil ihtiyaç duyduğu kıyafet, ayakkabı, bebek bezi, ıslak mendil, mama, hijyenik ped gibi temel malzemeleri karşılanırken, 7 bin 775 battaniye, 2 bin 880 döşek, 1365 soba ile yakmak için odun desteğinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi, Silvan kara yolu üzerinde bulunan çadır kentte depremzedelere destek sunmaya devam ediyor.

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