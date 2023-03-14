Diyarbakır'da bilgievlerinde "Bilim ve Teknoloji Haftası" kutlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitimlerine devam eden bilgievi öğrencileri düzenlenen etkinlikte Bilim ve Teknoloji Haftası'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Merkez ve Selahaddin Eyyubi Bilgievi öğrencileri, bilişim teknolojileri, fen bilimleri, akıl ve zeka ile görsel sanatlar eğitmenleri eşliğinde Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bilgievlerindeki seminer ve etkinlik salonları ile dersliklerde gerçekleştirilen etkinliklerde eğitmenler, öğrencilere bilgisayar ve teknolojinin günümüzdeki faydalarını sunumlarla anlattı.

Öğrenciler, eğitmenler eşliğinde gezegenler, güneş sistemi, uzay ve astronot materyalleri hazırladı, aynı zamanda bilim ve teknoloji temalı resimler çizdi, boyama çalışmaları yaptı.







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