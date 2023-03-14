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Diyarbakır'da "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" yapıldı

AA

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, seçim günü, vatandaşın özgür iradesini sandığa yansıtabilmesi için 601 bin 251 güvenlik personelinin görevi başında olacağını bildirdi.

Diyarbakır'da "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, seçim günü, vatandaşın özgür iradesini sandığa yansıtabilmesi için 601 bin 251 güvenlik personelinin görevi başında olacağını bildirdi.

Ersoy, bir otelde düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimlerinde vatandaşların özgür iradelerinin sandığa yansıması, seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Seçimlerin millet ve uluslararası toplum tarafından yakından takip edildiğini belirten Ersoy, daha önceki seçimlerde elde ettikleri tecrübeden istifade ederek bu seçimlerde de büyük bir dikkat ve özenle sorumluluklarını yerine getireceklerini kaydetti.

Ersoy, Bakanlık olarak pozisyonlarının açık ve net olduğunu anlatarak, bu pozisyonun, vatandaşın özgür iradesini sağlıklı şekilde, herhangi bir aksiliğe veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin etmek olduğunu aktardı.

Dikkat edecekleri en önemli konunun güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçmemek olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Bu kadar önemli bir seçimde esas olan özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır. Temel sorumluluğumuz birilerinin, başkalarının özgürlük alanına müdahil olamayacağı, tercihlerin özgürce yapılabileceği güvenli bir ortamı tesis etmektir." ifadelerini kullandı.

- "Bütün birimlerimiz ve personelimiz, tam kapasite ile görevi başında olacakdır"

Seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü, seçim materyali ve afiş dağıtmasına izin vermeyeceklerini bildiren Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmalarda kişiler bazen aşırı tepkiler gösterebiliyor, gerginlikler yaşanabiliyor. Mahallenin küçük çocuklarının ellerine siyasi parti broşürleri tutuşturup onları tanımadıkları insanların önüne, evine, kapısına yollamak, çocuklarımız açısından bir risk içeriyor. Çocuklarımızı koruma adına uygulamayı böyle yapmamız gerekiyor. Seçim sürecinde kolluk birimlerimizde görevli bütün personelin izinleri zorunlu haller dışında kaldırılacaktır. Seçim günü emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, güvenlik korucularımız ve geçici güvenlik korucularımızla toplam 601 bin 251 personelimiz görevi başında olacaktır. Bütün birimlerimiz ve personelimiz, tam kapasite ile görevi başında olacakdır."

Ersoy, özellikle oy kullanılan yerlerde görev alacak personele hizmet içi eğitim verileceğini bildirerek, merkezde ve valiliklerde alınan seçim güvenlik tedbirleri konusunda basına sürekli olarak bilgilendirmeler yapılacağına işaret etti.

- "Seçim güvenliği konusu Türk demokrasisinin en başarılı konularından biri"

Güvenlik kameraları ve aydınlatma konusunun hassasiyet gösterecekleri konuların başında geldiğini dile getiren Ersoy, mevcut güvenlik kameralarının sağlıklı çalışmasına, sandık kurullarının olduğu, oy torbalarının depolanacağı yerlerin aydınlatılmasına ilişkin tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Seçimin herhangi bir eksikliğin telafi edilemeyeceği bir hadise olduğuna işaret eden Ersoy, şöyle dedi:

"Dolayısıyla biz merkezden Yüksek Seçim Kurulu ile sürekli istişarede olacağız ve Yüksek Seçim Kurulundan gelen bütün genelgeleri, tebliğleri sizlere aktaracağız. Seçim alışkanlığı ve seçim güvenliği konusu Türk demokrasisinin en başarılı konularından biri. Gerek vatandaşlarımız gerekse ülkemizin seçimle ilgili kurumları bu işle ilgili büyük bir tecrübeye, ferasete ve pratiğe sahiptir. Geçmiş seçimlerde İçişleri Bakanlığı olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Gerek kolluk birimlerimiz gerekse idari birimlerimizle hem kampanya döneminde hem de seçim günü akşamına kadar, bakanlığımız, özgür ifade ortamını ve seçim güvenliğini temin etme hususunda ülkenin her köşesinde başarılı olmuştur."

- "Bütün vatandaşlarımız huzur ve kardeşlik içinde sandığa gidecek"

Bu başarıyı 14 Mayıs’ta tekrarlayacaklarına inandıklarını ifade eden Ersoy, bütün vatandaşların huzur ve kardeşlik içinde sandığa gideceğini, iradelerini sandığa yansıtacağını belirtti.

Ersoy, bir bayram havası içinde geçecek olan bu seçim döneminin sonunda kazananın her şeyden önce demokrasi, ülke ve milletin olacağını sözlerine ekledi.

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