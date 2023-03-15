Diyarbakır'da kırsal mahallelere parke taşı döşeme çalışması başlatıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, ilçeye bağlı kırsal yerleşim yerlerine yönelik parke taşı döşeme çalışması başlattı.



Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kırsal yerleşim yerlerine de hizmet götürdüklerini belirterek, 3 mahallede parke döşeme çalışmalarını hayata geçirdiklerini belirtti.



Hedeflerinin bu yılın sonuna kadar 10 kırsal mahallede bunu gerçekleştirmek olduğunu kaydeden Beyoğlu, "Halkımıza hak ettiği hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz. Parke taşı döşeme çalışmalarıyla yolları konforlu hale getirileceğiz." dedi.







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