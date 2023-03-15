Diyarbakır'da 15 bin öğrenciye eğitim takviyesi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgievi ve Akademi Lise’de 15 bin öğrenci takviye eğitim görüyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Bilgievi ve Akademi Lise’de eğitim gören öğrenciler, depremden dolayı verilen aranın ardından geçen hafta eğitimlerine başladı.

Merkez, Selahaddin Eyyubi, Hani Gürbüz ve Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar bilgievlerine kayıtlı 8. sınıf öğrencileri için LGS'ye hazırlık amaçlı etüt programları oluşturuldu.

Bilgievlerinde 7 bin 500 öğrenci, branş derslerinin yanı sıra müzik, görsel sanatlar, akıl ve zeka, bilişim, robotik kodlama ve daha birçok kulüp faaliyetleriyle de depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştırılıyor.

Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Silvan El-Cezeri, Bismil Ahmedi Hani, Hani Hatuniye ve Dicle Akademi liselerinde ise 7 bin 500 öğrenci yaşanan depremden dolayı çalışmalarına ara verdikleri Temel Yeterlilik Sınavı ve Alan Yeterlilik Sınavlarına yoğunlaştırılmış ek dersler ve etütlerle hazırlanıyor.



15 bin öğrenci branş dersler dışında kulüp faaliyetlerinden faydalanırken, haftanın 7 günü boyunca da psikolojik destek ve rehberlik hizmeti alıyor.







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