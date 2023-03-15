Diyarbakır DİSKİ'den selden zarar gören Şanlıurfa'ya araç ve personel desteği

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyiesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle Şanlıurfa'ya acil olarak takviye ekip gönderdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel felaketi nedeniyle DİSKİ Genel Müdürlüğünün görevlendirdiği 15 personel, lastik tekerlekli ekskavatör araç, kombine vidanjör, kazıcı yükleyici, 2 pikap ve motopomplar ile Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı.

Ekiplerin uğurlanmasında konuşan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kurumlarının her türlü görevi yerine getirmek için hazır olduğunu kaydetti.

Selden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Tutşi, Diyarbakır'dan her türlü destek ve katkıya hazır olduklarını bildirdi.

Tutşi, "Şanlıurfalı kardeşlerimize destek için araçlarımızı ve personelimizi bölgeye yolladık. Ekiplerimiz ihtiyaç görülen her alanda görevlerini ifa edecek." diye konuştu.

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