Diyarbakır'da depremzede kadınlar atölyeye dönüştürülen çadırda ürün tasarlıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çadır kentte açtığı el sanatları atölyesi ile depremzede kadınların depremin olumsuz etkisinden uzaklaşmasını hedefliyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde açılan el sanatları atölyesine katılan kadın kursiyerler, hem depremin etkisinden uzaklaşıyor hem de el becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Etkinliklere çocuklarıyla katılma imkanı elde eden kadınlar atölyede, cüzdan, çanta, bileklik, çiçek yapımı gibi farklı ürünler tasarladı.



Çocuklar ise eğitmenler eşliğinde resim yaptı, kozalak boyadı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli eğitmen Gönül Yıldırım, atölyeye 7’den 70’e herkesin katıldığını belirtti.

Yıldırım, kadınları ve çocuklarını düzenledikleri etkinliklerle depremin etkisinden uzaklaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.







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