Diyarbakır'da gönüllü doktorlar çadır kentteki depremzede hamile kadınlara hizmet veriyor

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DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA/ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da bir araya gelen gönüllü doktorlar, çadır kentte kalan depremzede hamile kadınlara hizmet veriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Doç. Dr. Muhammed Asena, Dicle Üniversitesi Hastanelerinden Prof. Dr. Velat Şen ve Prof. Dr. Sebahattin Ertuğrul ile Çocuk Hastalıkları Hastanesinden Dr. Serhat Samancı depremzede hamile kadınlar için bir araya geldi.

Doktorlar, AFAD koordinasyonunda merkez Yenişehir ilçesi Diyarbakır-Silvan kara yolu üzerindeki Dicle Nehri kıyısında 136 dönüm alan üzerine kurulan çadır kentte barınan 3 bini aşkın kişi arasında bulunan depremzede hamile kadınların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harekete geçti.

Çalışma kapsamında çadırları ziyaret eden doktorlar hamile kadınları bilgilendirdi, kendi imkanlarıyla temin ettikleri temizlik ve hijyen malzemelerinin bulunduğu 800 çantayı dağıttı.

Hamile kadınları tedavi için görev yaptıkları hastanelere yönlendiren doktorlar, yanlarında getirdikleri kırtasiye malzemeleri ve oyuncakları çocuklara hediye etti.

- "Gebeleri bu travmatik günlerinde yalnız bırakmak istemedik"

Prof. Dr. Sebahattin Ertuğrul, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren bölgede bulunan illerde gönüllü meslektaşlarıyla depremzedelere destek olduklarını söyledi.

Meslektaşlarıyla neler yapabilecekleri konusunda bir program hazırladıklarını anlatan Ertuğrul, o programa devam ettiklerini bildirdi.

Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Özellikle gebeleri bu travmatik günlerinde yalnız bırakmak istemedik. Çadır kentte doğumu yaklaşan gebeleri tespit ettik ve onları ziyaret ettik. Doğum esnasında ve doğum sonrasında gereken tıbbi desteği vermek için onlara yardımcı oluyoruz, neler yapmaları gerektiği konusunda bilgi veriyoruz."

- "Mümkün oldukça her gönüle dokunmak istiyoruz"

Doç. Dr. Muhammed Asena da depremin ilk günlerinden itibaren çalışmalara başladıklarını, depremzedelerin sağlık taramasını yaptıklarını söyledi.

Bütün çadırları ziyaret ettiklerini belirten Asena, çadır kentteki gebe kadınlara yardımcı olmak için ellerinden gelen yardımı yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Asena, "Mümkün oldukça her gönülle dokunmak istiyoruz. 6 Şubat'tan bu yana gönüllü hekimler olarak sahadayız. Özellikle gebelerimiz ve çocuklarımızla ilgili elimizden geldiğince tüm desteği sağlayacağız. Sahada şu anda çalışan büyük bir gönüllü ordusu var." ifadelerini kullandı.

Depremzede hamile Güneş Poyraz ise doktorlara yardımlarından dolayı teşekkür etti.





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