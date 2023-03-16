Diyarbakır'da hasar tespit çalışmaları yüzde 97 tamamlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasar tespit çalışmalarını yürüten ekipler, 637 bin bağımsız bölümü inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 416 kişilik 200 ekip, depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezindeki Sur, Kayapınar, Bağlar ve Yenişehir ilçeleri ile kırsal 13 ilçe merkezinde hasar tespit çalışmaları yapan ekipler, çalışmaların yüzde 97'sini tamamladı.

Ekiplerin çalışması sonucu kentte 202 bin binada 637 bin bağımsız bölüm incelendi. Şimdiye kadar yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı 7 bin 200 bina, bağımsız bölüm olarak 25 bin konut, depo, iş yeri, ahır ve samanlık tespit edildi.

Kırsal alanlarında da birkaç gün içerisinde hasar tespit çalışmasının tamamlanması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri personeli, Ergani ilçesinin kırsal Akçakale Mahallesi'ne bağlı Şeyhgör mezrasında da hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Mezrada yaşayan Mehmet Çoban, AA muhabirine, ilk defa böyle bir deprem yaşadıklarını belirterek, ekiplerin evlerinin hasar durumunu incelediğini söyledi.

Çalışma için ekiplere teşekkür eden Çoban, "Ekipler, olumsuz bir durumun olmadığı söylediler. Hasar fazla olmadığı için gönül rahatlığıyla evimize girdik." dedi.

Günay Çoban ise depremde sarsıntının çok büyük olduğunu anlatarak, depremin ardından evlerinde hasar tespit çalışmalarının yapıldığını dile aktardı.

Depremde evlerinde hasar oluşmadığını ifade eden Çoban, "Köyde de herhangi bir hasar yok. Ekiplerin çalışmasından sonra evlerimize daha rahat girebildik." diye konuştu.





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