Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi mevkisindeki köprülü kavşakta, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil, minibüs ve iki hafif ticari araç çarpıştı.



Kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılardan 2'si kentteki özel bir hastaneye, 1'i de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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