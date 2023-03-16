Diyarbakır'da sağanak nedeniyle ekipler seferber oldu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sağanağa karşı tüm ekipleri ile harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Mahabad Bulvarı, Yenihal, Araştırma Hastanesi kavşakları, Ofis alt geçidi ile bazı caddeler başta olmak üzere olumsuzluk yaşanan alanlara ekipler müdahale etti.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, 11 vidanjör, 2 kanal görüntüleme aracı, 2 loder ve 120 personelden oluşturulan 48 ekiple sahada çalışma yürüttü.

İtfaiye Daire Başkanlığı, kent merkezi ve Ergani, Bismil, Lice ile Çınar ilçelerinde 80 noktada müdahale gerçekleştirdi. 150 personel ve 20 araçla gerçekleştirilen çalışmalarda su tahliyeleri için 106 motorpomp ile kullandı. Ekipler, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kavşağında mahsur kalan 7 araç ile Ergani'de mahsur kalan 2 aracı kurtardı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ise, 38 personel, 30 motorpomp, 2 kepçe, 8 pikap ile sahada DİSKİ ve İtfaiye ekiplerine destek verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın 1991-2020 yılları arasındaki mart ayı yağış ortalaması 66,7 kilogram olarak kayıtlara geçti. Son üç günde Ergani 139,8, Çermik 118,6, Kayapınar 90, Devegeçidi 109 kilogram olmak üzere Diyarbakır kent merkezi ve ilçeleri ortalama 72,35 kilogram yağış aldı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, ekipler tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Ali İhsan Su'ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve birim amirleri eşlik etti.

Yağış nedeniyle kapanan yolların tamamı trafiğe açıldı.

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