GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, 6 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi mevkisindeki köprülü kavşakta, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.



Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Sedat Atalay ve Yusuf Pamuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.





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